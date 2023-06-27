Срочное и абсурдное обращение Путина о вагнеровцах: какая судьба теперь ждет Беларусь

Владимир Путин выступил с заявлением, что наемники ППК "Вагнер", которые "ударили в спину России" и убивали российских военных, теперь могут переехать в Беларусь. Оригинальное наказание за государственную измену.

Итак, теперь в Беларуси по приглашению Лукашенко появятся тысячи российских зеков. Убийц, садистов, насильников, которым все равно кого убивать и которых даже из России выгнали за отмороженность. Беларусь станет отстойником для хлама из России.

Обратите внимание А разговоров это было: Путин выступил со срочным обращением и эпически опозорился

Почему-то вспомнились белорусы, которые снимали обувь во время протестов, чтобы встать на лавочку.