Срочное и абсурдное обращение Путина о вагнеровцах: какая судьба теперь ждет Беларусь
27 июня 2023, 11:31Читати новину українською
Источник:Денис Казанский
Владимир Путин выступил с заявлением, что наемники ППК "Вагнер", которые "ударили в спину России" и убивали российских военных, теперь могут переехать в Беларусь. Оригинальное наказание за государственную измену.
Итак, теперь в Беларуси по приглашению Лукашенко появятся тысячи российских зеков. Убийц, садистов, насильников, которым все равно кого убивать и которых даже из России выгнали за отмороженность. Беларусь станет отстойником для хлама из России.
Обратите внимание А разговоров это было: Путин выступил со срочным обращением и эпически опозорился
Почему-то вспомнились белорусы, которые снимали обувь во время протестов, чтобы встать на лавочку.