Путин обсудил с Эрдоганом предложения касательно "гарантий безопасности" для России
Источник:Сайт президента России
Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. В Кремле заявили, что говорили о "гарантиях безопасности" для России.
Телефонный разговор прошел 2 января 2022 года. Об этом сообщили на сайте российского президента.
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Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности"
В заявлении Кремля говорится, что президенты стран подвели итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.
Затронули и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России,
– заявили в Кремле.
В частности, речь идет о так называемых "гарантиях безопасности", которые Россия требует от НАТО. Также говорили о ситуации на Закавказье относительно сирийского и ливийского урегулирования.
Коротко о так называемых "гарантиях безопасности" для России
- В ходе разговора с Джо Байденом 7 декабря 2021 года Владимир Путин заявил о требовании предоставить гарантии нерасширения НАТО.
- В Белом доме ответили, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.
- Впоследствии Кремль опубликовал вышеупомянутые проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Россия там снова требует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.
- Штаты заявили, что предоставят ответ. В России же боятся, что США проигнорируют их документ о "гарантиях безопасности" в отношении НАТО. Именно поэтому в Кремле заявили, что отсутствие ответа Россия будет воспринимать как "агрессивную линию".
- Кстати, все это происходит на фоне стягивания войск России к украинским границам.
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