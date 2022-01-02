Путин обсудил с Эрдоганом предложения касательно "гарантий безопасности" для России

Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. В Кремле заявили, что говорили о "гарантиях безопасности" для России.

Телефонный разговор прошел 2 января 2022 года. Об этом сообщили на сайте российского президента.

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Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности"

В заявлении Кремля говорится, что президенты стран подвели итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.

Затронули и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России,

– заявили в Кремле.

В частности, речь идет о так называемых "гарантиях безопасности", которые Россия требует от НАТО. Также говорили о ситуации на Закавказье относительно сирийского и ливийского урегулирования.

Коротко о так называемых "гарантиях безопасности" для России

В ходе разговора с Джо Байденом 7 декабря 2021 года Владимир Путин заявил о требовании предоставить гарантии нерасширения НАТО.

В Белом доме ответили, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Впоследствии Кремль опубликовал вышеупомянутые проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Россия там снова требует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.

Штаты заявили, что предоставят ответ. В России же боятся, что США проигнорируют их документ о "гарантиях безопасности" в отношении НАТО. Именно поэтому в Кремле заявили, что отсутствие ответа Россия будет воспринимать как "агрессивную линию".

Кстати, все это происходит на фоне стягивания войск России к украинским границам.

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