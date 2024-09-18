Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, пишет 24 Канал. Напомним, что Китай и Бразилия разработали мирный план "урегулирования ситуации" в Украине. Теперь в КНДР призывают его поддержать.

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Президент Бразилии обсудил с Путиным Украину

Как пишут пропагандистские ресурсы со ссылкой на Кремль, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с Путиным подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей "урегулирования ситуации в Украине".

Согласно обнародованной информации, кремлевский диктатор якобы изложил ему в ответ "принципиальные российские оценки" по этому поводу.

Отдельно они договорились о встрече во время казанского саммита БРИКС, который состоится в октябре текущего года. Не обошлось и без обещаний о продолжении совместной работы по ключевым направлениям мероприятия, в том числе и того, что касается финансовой сферы.

Приверженность Бразилии к России

К слову, еще летом Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны занимают сторону России.

Китайско-бразильский план по урегулированию ситуации в Украине содержит 6 пунктов. Фактически он предлагает "замораживание конфликта". Во время разговора с бразильской стороной там отметили, что на их совместный план "положительно отреагировали" 110 стран.