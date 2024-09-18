Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, пише 24 Канал. Нагадаємо, що Китай та Бразилія розробили мирний план "врегулювання ситуації" в Україні. Тепер в КНДР закликають його підтримати.

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Президент Бразилії обговорив з Путіним Україну

Як пишуть пропагандистські ресурси з посиланням на Кремль, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у телефонній розмові з Путіним підтвердив зацікавленість зробити внесок у пошук шляхів "врегулювання ситуації в Україні".

Згідно з оприлюдненою інформацією, кремлівський диктатор нібито виклав йому у відповідь "принципові російські оцінки" із цього приводу.

Окремо вони домовились про зустріч під час казанського саміту БРІКС, який відбудеться у жовтні поточного року. Не обійшлося й без обіцянок про продовження спільної роботи по ключових напрямках заходу, зокрема й того, що стосується фінансової сфери.

Прихильність Бразилії до Росії

До слова, ще влітку Китай і Бразилія спільно розробили так званий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважає, що у такий спосіб обидві країни займають сторону Росії.

Китайсько-бразильський план щодо врегулювання ситуації в Україні містить 6 пунктів. Фактично він пропонує "замороження конфлікту". Під час розмови з бразильською стороною там наголосили, що на їхній спільний план "позитивно відреагували" 110 країн.