Договариваться Киев не хочет, – путин обвинил Украину в невыполнении стамбульского соглашения

путин заявил, мол, киевские власти отказались от выполнения соглашений, достигших в Стамбуле. Как всегда, российский президент ищет, куда переложить ответственность.

Президент государства-агрессорки сделал такое заявление во время выступления в Иране. Путина спросили, возможна ли встреча между ним и президентом Владимиром Зеленским, передает 24 канал.

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традиционные обвинения путина

Путин упомянул переговоры в Стамбуле. Упрекнул, мол, российские войска отошли от Киева, в украинские власти якобы отказались от выполнения соглашений. Далее он цинично обвинил Киев в нежелании соблюдать соглашения.

Кроме того, Путин заявил, что кроме Турции посредничество в переговорах Украины и России предлагала Саудовская Аравия и ОАЭ.

На самом деле россияне не отошли от Киева, а их выгнали

Переговоры Киева и Москвы прошли в Турции в конце марта. Тогда Украина предлагала подписать договор о международных гарантиях безопасности.

В начале апреля оккупанты отвели свои войска от Севера Украины, в частности, от Киевщины и Черниговщины. Однако на самом деле россияне не просто отошли, а изгнали ВСУ.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что российская армия провалила атаку на Киев, в том числе из-за некомпетентности своего военного руководства. После освобождения украинскими силами Ирпеня захватчики поняли, что им грозит оцепление и разграничение своих войск.

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