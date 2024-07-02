Даже премьер Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Киев говорил о "прекращении огня" и о необходимости "начала переговоров с Россией". Российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский высказал мнение в разговоре с 24 Каналом о том, что вероятно Путин собирается закончить войну до того, как ее проиграет.

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Хочет устроить "подлянку"

Кремль, вероятно, стремится начать переговоры о завершении боевых действий, потому что война на истощение по тяжело ударила по России.

Россия кричит, что хочет переговоров по завершению войны. Однако проблема в том, что мы не понимаем до конца истинную причину этого желания,

– подчеркнул журналист.

Однако наверняка люди, которые дают советы Путину, и он сам верит в то, что Украина тоже находится в похожей ситуации. Поэтому он надеется, что сможет завершить войну с выгодой для себя, а именно, чтобы Украина под его давлением изменила свой политический курс.

Путину может казаться, поскольку и Россия, и Украина находятся на тяжелом этапе войны, что он имеет шанс всех перехитрить и переиграть. Он хочет устроить "подлянку" украинской политической нации, чтобы выйти из войны победителем,

– предположил Олевский.

В то же время в российском обществе чувствуется усталость от войны, от тех, кто возвращается с фронта и вообще от самого факта ее продолжения. А Путин очень боится реакции общества.

Он точно боится вступления других стран в войну в Украине их вооруженными силами. В то же время Путин наверняка в восторге от того, как "падает" на выборах Европа,

– заметил Тимур Олевский.

Ранее, глава Кремля озвучил циничные условия, на которых он якобы готов пойти на завершение войны. Согласно им, в частности, Украина должна вывести свои войска со всей территории "новых российских регионов", а также отказаться от намерения вступить в НАТО.