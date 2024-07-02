Навіть прем'єр Угорщині Віктор Орбан під час свого візиту до Києва говорив про "припинення вогню" та про необхідність "розпочати перемовини з Росією". Російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський висловив думку у розмові з 24 Каналом про те, що імовірно Путін збирається закінчити війну до того, як її програє.

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Хоче влаштувати "підлянку"

Кремль, імовірно, прагне почати переговори про завершення бойових дій, тому що війна на виснаження тяжко вдарила по Росії.

Росія кричить, що хоче перемовин щодо завершення війни. Однак проблема у тому, що ми не розуміємо до кінця справжню причину цього бажання,

– наголосив журналіст.

Проте напевно люди, які дають поради Путіну, і він сам вірить в те, що Україна теж перебуває у схожій ситуації. Тому він сподівається, що зможе завершити війну з вигодою для себе, а саме, щоб Україна під його тиском змінила свій політичний курс.

Путіну може здаватися, оскільки і Росія, і Україна перебувають на важкому етапі війни, що він має шанс усіх перехитрити та переграти. Він хоче влаштувати "підлянку" українській політичній нації, щоб вийти з війни переможцем,

– припустив Олевський.

Водночас в російському суспільстві відчувається втомленість від війни, від тих, хто повертається з фронту і взагалі від самого факту її продовження. А Путін дуже боїться реакції суспільства.

Він точно боїться вступу інших країн у війну в Україні їхніми збройними силами. Водночас Путін напевно у захваті від того, як "падає" на виборах Європа,

– зауважив Тимур Олевський.

Раніше, очільник Кремля озвучив цинічні умови, на яких він буцімто готовий піти на завершення війни. Відповідно до них, зокрема, Україна має вивести свої війська з усієї території "нових російських регіонів", а також відмовитись від наміру вступити до НАТО.