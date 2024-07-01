Позиція Трампа часто змінюється, тому те, що він сказав сьогодні не означає, що нічого не зміниться завтра. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що кандидат у президенти підтримує ізоляцію США, тобто вірить, що країна не має підтримувати своїх партнерів.

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Що означають заяви Трампа

Найбільша проблема полягає в тому, що зрозуміти істині позиції політика майже неможливо. Його думки змінюються залежно від того з ким він поспілкується, тому якщо Трампа переконати, що допомагати Україні потрібно, так і буде.

Те, що Трамп каже, що умови Путіна неприйнятні – це, звісно, добре, але насправді мало про що нам говорить. Бо одночасно з цим Трамп каже, що гроші, передані Україні, – це "викинуті гроші",

– зауважив Уріель Епштейн.

Він переконаний, що допомагати Україні має Європа. Крім цього використовує два найбільші аргументи. Перший – каже, що якби він був президентом, то війна нібито ніколи б не розпочалася. Хоча насправді війна вже тривала, коли Трамп був при владі й він нічого не зробив, щоб її зупинити.

"Другий аргумент полягає в тому, що Трамп нібито може зупинити війну за 24 години. Але єдиний метод це зробити – погодитися на всі умови Путіна", – сказав Епштейн.