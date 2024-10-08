Путин идет войной на региональных олигархов

Единый день голосования в России выявил созданную Путиным проблему для прихода региональных элит к власти на федеральном уровне.

Речь идет об изменениях в закон о гостайне, принятого в начале 2024 года, и порядке выезда за границу лиц, имеющих допуски, утвержденными президентом России в июне 2024 года. Члены правительств субъектов федерации, сенаторы имеют ограничения на выезд и находятся в этом вопросе под контролем ФСБ. При наличии счетов в зарубежных банках такие лица рискуют столкнуться с полным запретом и большими проблемами дома.

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На первый взгляд, это логические изменения, диктуемые обстоятельствами войны в Украине. На самом деле ситуация несколько иная, учитывая специфику России. Точнее формально федеративный статус государства и его большие размеры. Ниже попробую объяснить ситуацию подробно.

Предыстория или какой была система на начало 2024 года

В России традиционно были сильные региональные элиты. Более того, на рубеже 2004 – 2005 годов именно представители региональных кланов были ключевой проблемой Путина по сохранению и усилению собственной власти. Для их нейтрализации провели несколько этапов реформы законодательства с переформатированием Совета федерации, созданием Госсовета, отменой выборов губернаторов, затем их возвращением.

В результате к 2022 году Кремль поставил под контроль руководство всех регионов. Точнее, не так – во всех регионах у власти остались лишь те, кто непосредственно был назначен Владимиром Путиным. А большинство из губернаторов вообще были "парашютистами" – людьми, которые до назначения ни дня не жили на территории, которой их отправили руководить. Губернаторы предлагали "своих" сенаторов.

Таким образом, региональные элиты могли быть представлены в Совете федерации квотой менее 40%. Еще 40% – это упомянутые кандидатуры, которые предложил условный "парашютист". Остальные места занимали пожизненные и другие сенаторы, которые назначались непосредственно Путиным.

Изменился и характер перераспределения бюджетных средств из центра в регионы. Средства национальных проектов (а впоследствии и региональных программ, финансируемых из центра) выделялись под ответственность не местного правительства (назначаемого законодательным собранием), а лично губернатора.

Местные элиты были отсечены от принятия решений на федеральном уровне. Они пытались влиять, но только через "челобитные" новому царю. Навязать свою инициативу центру стало невозможно.

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Однако местные кланы оставались в основном в региональных законодательных собраниях. Благодаря одобрению местных законов и постановлений, могли хотя бы обеспечить комфортные условия своего существования, частично защищаясь от лишних, например финансовых, аппетитов федерального центра.

Причем для большей эффективности и собственной безопасности местные кланы не вкладывались в создание собственных политических проектов, а вливались в состав парламентских партий. Прежде всего "Единой России", что давало и дает "единороссам" дополнительный финансовый ресурс, ведь лидерами местных кланов, как правило, являются местные олигархи.

Что меняется и к чему это ведет

Изменения в закон о гостайне и новый порядок выезда за границу создают условия, при которых местным олигархам не то что не выгодно, а просто опасно участвовать даже в региональной политике:

более-менее крупная компания рано или поздно выходит на внешние рынки. Это требует поездок руководителя за границу даже по делам бизнеса;

компания, ориентированная на внешние рынки, рано или поздно открывает филиалы (и счета) там;

система параллельного импорта, развивающаяся в России на фоне санкций, требует создания фирм-прокладок в других юрисдикциях. Логично, что владелец бизнеса в России, который создает такие структуры, является их конечным бенефициаром.

Новый закон и новые правила как раз создают проблемы для тех, кто имеет счета, компании за рубежом или по роду деятельности (да и не только – ведь речь о любом выезде, даже на отдых) должен часто выезжать за пределы России. Таким образом, для местных олигархов становится проще и безопаснее не пытаться идти в политику, чтобы не попасть под ограничения, введенные законом о гостайне.

Это означает, что они будут отказываться от перспектив быть избранным в Совет федерации от своего региона. Они будут избегать перспектив и возможностей войти в правительство субъекта федерации. А часть "сенаторов", которые были избраны ранее, попытаются отказаться от своих полномочий ради спасения собственного бизнеса и собственной безопасности.

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В результате вышеперечисленного, местные кланы еще больше организуют свое участие в политике на региональном и федеральном уровне. Олигархи попытаются сохранить влияние через продвижение своих "ставленников". На местном уровне это еще может сработать, но на уровне Совета федерации, где "сенатор" сразу становится госслужащим, который получает зарплату в Москве, схема не сработает.

4 результата действий Путина

Поэтому первый результат – еще большее ограничение влияния местных кланов на региональную политику. Фактически Путин зачищает систему принятия решений на федеральном уровне и окончательно утверждает механизмы коммуникации с регионами, где проявление инициативы или требования заменяются "просьбами" от подданных.

Второй результат – ослабление местных кланов. Частичный уход олигархов из непосредственного участия в системе принятия решений только на уровне субъекта федерации означает однозначное ослабление местных кланов. Ведь они в значительной степени лишаются финансового ресурса. Попытки олигархов финансировать "своих" депутатов можно легко (в российских условиях) квалифицировать как дачу взятки чиновнику.

Это очень важно для Кремля на фоне уменьшения ассигнований на социальную сферу, медицину, региональные проекты. Не будет протестных голосов на уровне Совета федерации, и таких будет крайне мало на уровне региональных правительств. Зато Кремль может интенсифицировать процесс "доения" местного бизнеса. Как это уже сегодня происходит на примере выплат "подъемных" при рекрутинге населения на войну: часть денег идет из местного бюджета, часть – докладывает бизнес "по просьбе" губернатора.

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И, в конце концов, четвертый результат, точнее, процесс. Программа "Время Героев" – это политика отбора, обучения и приведения к власти участников российско-украинской войны. Первая группа из 80 человек еще продолжает обучение по специфике работы в системе госуправления до конца этого года. Однако мы уже имеем назначения не менее 10 представителей на достаточно высокие уровни – от члена местного правительства до помощника губернатора. Артем Жога вообще стал уполномоченным представителем Путина по Уральскому федеральному округу. Еще 10 назначений состоятся в ближайшее время, в том числе и в Администрацию президента России.

Таким образом, Путин, запустив процесс обновления элит благодаря участникам войны, стимулирует их карьерный рост и зачищает поле для новых назначений. А также дает недвусмысленный сигнал субъектам федерации. Это приведет к достаточно интенсивному процессу кадрового роста преданных и благодарных лично Путину ветеранов войны.

Местным элитам в ближайшие годы отводится роль "козла отпущения". Ведь еще на рубеже 2016 – 2018 годов для населения создали (или восстановили) границу восприятия "добрый царь – бояре плохие". Она на федеральном уровне отводит любой негатив от Путина (он же царь), а на региональном – от губернаторов (там они цари). Поэтому лавры "благодарности" за все положительное идут условному "Путину", а ухудшение жизни на местах связывают как раз с местными кланами., которые уже скоро будут лишены возможности участия в политике даже на местном уровне и, соответственно, лишаться механизмов самозащиты.