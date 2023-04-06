Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он ожидал, что там произойдет что-то, вероятно, действительно важное. Мол, Песков сказал, что будет "сверхважное" заявление по геополитике.
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"Единственное, что я услышал из относительно забавного – это лишь то, что он сказал, что "наша страна Россия имеет тысячелетнюю историю государственности". Думаю, послы были поражены", – сказал он.
Политтехнолог отметил, что дипломаты приехали в молодую страну, которая была организована 33 года назад.
"Когда появилось право на государственный суверенитет России, принятое при Ельцине в 1990 году. То есть, 33 года, а он говорит тысячелетняя", – добавил Шейтельман.
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Российского диктатора не понимают
Он уверен, что послы не поняли, о какой стране говорил диктатор.
Мы знаем, что у него с головой не очень. У него определенные фантомные воспоминания об СССР, еще о чем-то. И он говорит о какой-то стране,
– рассказал политтехнолог.
По его мнению, ранее Владимира Путина так же не понял президент Китая Си Цзиньпин. Мол, президент страны-агрессора в своей статье написал, что "Россия и Китай имеют столетнюю историю соседства".
"А Си в ответ написал: "Наши страны уже 70 лет соседствуют". Там век, здесь 70 лет, а здесь – уже тысячелетие. Россия прям растягивается назад со страшной скоростью. Это странно", – подчеркнул он.
Михаил Шейтельман уверен, что послы знают, что они приехали в Россию, а не в Российскую империю, не в Советский Союз. Мол, какие тысячелетия.
Путин смутился
Кроме того, Владимир Путин по завершении своей речи ожидал аплодисментов от гостей. Вместо этого, в ответ была тишина, так что диктатор растерялся.
"Здесь политического смысла нет. Человек забыл, где он. Это больше похоже на Лаврова, который выходит с одними и теми же тезисами в разных странах и, вместо аплодисментов, получает смех", – рассказал он.
Политтехнолог убежден, что бункерному деду еще повезло, что над ним не смеялись, ведь это были дипломаты, послы.
"Представьте, если бы это были просто иностранные делегации, которых не воспитывали в дипломатических академиях. Над ним бы все еще смеялись бы за это время", – подытожил Михаил Шейтельман.
Что известно о встрече Путина с послами
- Российский диктатор 5 апреля встретился с послами. Во время церемонии вручения верительных грамот он сделал маразматические заявления.
- Владимир Путин обвинил США в начале войны России против Украины. Добавил, что отношения страны-агрессора и Соединенных Штатов в настоящее время переживают глубокий кризис.
- А также заявил, что в мире сейчас непростая ситуация, мол, "накопилось много противоречий", а Россия там ни при чем. По его словам, страна-агрессор "открыта для конструктивного партнерства со всеми, без исключения, странами". А еще – не собирается изолироваться и "не имеет пристрастных и, тем более, враждебных намерений к кому-либо".
- Во время церемонии речь Путина не поддержали аплодисментами. Поэтому российский диктатор растерялся.