О наличии общей стратегии рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме. По словам главы государства, руководство страны четко понимает дальнейшие шаги, необходимые для победы.

В Украины есть план завершения войны

Украина совместно с международными партнерами разработала четкий план завершения боевых действий. Главная цель заключается в создании мощного давления на российского диктатора, которое заставит его прекратить агрессию.

Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление,

– подчеркнул президент.

В любом случае украинские военные должны прочно удерживать фронт. Стабильность на поле боя – ключевое условие для успешных переговоров.

"Когда они удерживают фронт, это дает президенту возможность вести сильный диалог с противником. Если же ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах", – отметил Зеленский.

В настоящее время фундаментальная стратегия Украины основана на противодействии планам Путина. Российский диктатор намерен расширить масштабы мобилизационных процессов и привлечь в оккупационную армию максимальное количество людей.

Учитывая эти угрозы, президент обратился к международным союзникам с призывом усилить поддержку, сделав особый акцент на сфере противовоздушной обороны. В то же время среди главных задач для Сил обороны он назвал нанесение ответных ударов.

Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, что Украина добивается успехов на фронте. В частности, на Александровском направлении за время наступательных действий с января по август 2026 года было освобождено уже 26 населенных пунктов.