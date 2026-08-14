Напоминание Японии: почему Путин впервые посетил спорные Курильские острова

Визит Владимира Путина на Курильские острова вызвал резкую реакцию Токио, где напомнили о территориальных претензиях к Москве. Спор вокруг островов остается одним из ключевых нерешенных вопросов между Японией и Россией еще с времен окончания Второй мировой войны.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил , зачем Путину понадобилась такая демонстративная поездка именно сейчас. По его оценке, Кремль одновременно пытается напомнить Японии о своем контроле над островами и использовать визит в рамках внутренней политической кампании.

Зачем Путин поехал на Курилы

В последнее время Путин все чаще появляется на публике в отдаленных от Украины регионах России. Поездка на Дальний Восток вписывается в эту логику: накануне выборов в Госдуму Кремлю нужно показывать президента активным и вовлеченным во внутренние дела, при этом выбирая для таких визитов более безопасные места.

Это, конечно, предвыборная кампания. Он пытается показать, что еще при делах, может что-то делать, угрожать японцам. Но делает это подальше от границы с Украиной,

– сказал Загородний.

Дальний Восток России давно тесно связан с экономиками Китая, Японии и Южной Кореи. В то же время в сами Курильские острова Москва, по оценке политтехнолога, серьезно не вкладывалась и использовала их преимущественно как военный плацдарм. Визит Путина в таком случае имеет скорее демонстративное значение.

Он как бы "метит территорию", напоминает, что эти острова Россия взяла по итогам Второй мировой войны. Но Вторая мировая давно осталась в прошлом. Японцы уже вспоминают свое самурайское прошлое, строят флот и все остальное,

– подчеркнул он.

Для Москвы это способ еще раз напомнить Токио о своем контроле над островами, не переходя к прямой конфронтации. В то же время Япония усиливает свои оборонные возможности и не отказывается от претензий на спорные территории, поэтому вопрос о Курилах остается для двух стран нерешенным.

Кремлю безопасно провоцировать Японию

Токио уже отреагировало на поездку Путина решительным протестом. Японская сторона напомнила, что считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомай своими Северными территориями. Именно спор вокруг этих островов остается одной из причин, по которым после Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили полноценный мирный договор.

Японию пока безопасно провоцировать, потому что оттуда ничего не прилетит. Попробуй сейчас приехать, например, в Мариуполь или даже в некоторые города России – туда уже может прилететь. А здесь можно угрожать, понимая, что пока ничего не будет,

– пояснил Загородний.

Поездка дает Кремлю возможность одновременно напомнить о контроле над спорной территорией и создать нужную картинку для российской аудитории. На фоне предвыборной кампании Путину важно чаще появляться на телевидении, хотя формально он не является членом "Единой России".

Это такая безопасная попытка напомнить о себе и провести предвыборную кампанию. Путин всегда хитро позиционировал себя по отношению к "Единой России": он вроде бы не в партии, но фактически является ее лицом,

– отметил политтехнолог.

В результате визит работает сразу на две аудитории: Японии Москва демонстрирует, что не собирается отказываться от контроля над островами, а внутри России Путина показывают как активного лидера накануне выборов.

Загородний объяснил поездку Путина на Курилы: смотрите видео