Путин отправляет на войну в Украину уже и 19-летних

Вторая из сильнейших армий мира состоит из еще вчерашних школьников. По крайней мере, об этом свидетельствует то, что в Украину отправляют воевать 19-летних.

В телеграм-канале "Ищи своих" выложили фото документов двух российских военных. Каждый из них – 2002 года рождения.

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Один из российских военных не дожил до 20-летия несколько дней

Фотографиями документов также поделился Алексей Гончаренко. Он выразил свое ошеломление тем фактом, что воевать против Украины приехали совсем юные ребята.

Эти ребята даже не знали, что такое жить в тяжелые 90-е, а уже стали мертвыми русскими солдатами в Украине.

– написал Гончаренко.

В то же время, он не снимает ответственность с ребят за то, что они пополнили ряды русских наемников. Просто его искренне удивило то, что ребятам, которые теперь отправятся к своим матерям в пакетах, было всего 19 и 20 лет.

Воевать против Украины отправляют еще юных парней / Фото из телеграм-канала "Ищи своих"