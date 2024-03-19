Однако, сразу же после переизбрания на пост российского президента Путин заговорил о персоне оппозиционера. Более того, заявил, что когда-то получил предложение обменять Навального. О чем это свидетельствует, предположил 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"В этом есть ирония. Как знаем, Путин боялся называть его имя, после смерти также не называл. Но как только понял, что его переизбрали, начал называть. То есть он боялся, что мертвый Навальный выиграет у него выборы? Так же получается? В чем логика, что его вдруг понесло разговорами о Навальном именно в момент публикации результатов? Болячка только у него в голове", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Путин хотел "обменять" Навального

Также российский диктатор во время выступления в своем избирательном штабе подтвердил информацию от соратников Алексея Навального о том, что получил предложение обменять оппозиционера. Он заявил, что согласился на обмен – при условии, что Навальный не вернулся бы в Россию.

Впрочем, в Белом доме сообщили, что российский режим никогда не обсуждал с американской стороной возможности по обмену заключенного в России оппозиционного политика Алексея Навального. Переговоры с российской стороной об освобождении граждан Америки, которые заключены в стране-оккупанте, велись постоянно и долго, но никто не говорил об обмене российского оппозиционера.

Заметьте! Весной 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его якобы в шпионаже. Гершкович в течение последних шести лет жил в Москве и писал об Украине, России и других государствах бывшего СССР.

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