Трамп считает, что Навальный, учитывая его возраст, мог бы жить еще долго. Отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность за смерть Навального, он заявил, что "вероятно" диктатор причастен к смерти российского оппозиционера.

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Трамп высказался о смерти Навального

Дональд Трамп высказал мнение, что президент России Владимир Путин может быть причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом месяце.

Я не знаю, но возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю,

– заявил республиканец отвечая на вопрос, причастен ли Путин к смерти Навального.

Он также добавил, что Навальный был молодым человеком, и по статистике должен был бы жить еще долгое время, поэтому "произошло что-то необычное".

Смерть Алексея Навального: основное