Трамп вважає, що Навальний, зважаючи на його вік, міг би жити ще довго. Відповідаючи на запитання, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального, він заявив, що "ймовірно" диктатор причетний до смерті російського опозиціонера.

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Трамп висловився про смерть Навального

Дональд Трамп висловив думку, що президент Росії Владімір Путін може бути причетним до смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер в арктичній в’язниці минулого місяця.

Я не знаю, але можливо, я маю на увазі, можливо, можна сказати, ймовірно, я не знаю,

– заявив республіканець відповідаючи на питання, чи причетний Путін до смерті Навального.

Він також додав, що Навальний був молодою людиною, і за статистикою мав би жити ще довгий час, тому "сталося щось незвичайне".

Смерть Олексія Навального: основне