Однак, одразу ж після переобрання на пост російського президента Путін заговорив про персону опозиціонера. Ба більше, заявив, що колись отримав пропозицію обміняти Навального. Про що це свідчить, припустив 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"У цьому є іронія. Як знаємо, Путін боявся називати його ім'я, після смерті також не називав. Але щойно зрозумів, що його переобрали, почав називати. Тобто він боявся, що мертвий Навальний виграє у нього вибори? Так же виходить? У чому логіка, що його раптом понесло розмовами про Навального саме в момент публікації результатів? Болячка тільки у нього в голові", – наголосив Михайло Шейтельман.

Путін хотів "обміняти" Навального

Також російський диктатор під час виступу у своєму виборчому штабі підтвердив інформацію від соратників Олексія Навального про те, що одержав пропозицію обміняти опозиціонера. Він заявив, що погодився на обмін – за умови, що Навальний не повернувся б до Росії.

Втім, у Білому домі повідомили, що російський режим ніколи не обговорював з американською стороною можливості щодо обміну ув'язненого в Росії опозиційного політика Олексія Навального. Переговори з російською стороною про звільнення громадян Америки, які ув'язнені в країні-окупантці, велися постійно і довго, але ніхто не говорив про обмін російського опозиціонера.

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