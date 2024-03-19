Американська сторона вела діалог з російською стороною протягом "місяців і років" щодо звільнення американських громадян, які були несправедливо утримані в Росії, але обмін російського опозиціонера не обговорювався. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу в понеділок, 18 березня, передає 24 Канал.

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Чи хотів Путін "обміняти" Навального

У Білому домі відповіли на заяву Путіна про можливий обмін Навального на осіб, що перебувають у в'язницях західних країн. Там розповіли, що російський чиновник не робив пропозиції щодо обміну російського опозиціонера Олексія Навального.

Салліван розповів, що переговори з російською стороною про звільнення громадян Америки, які ув'язнені на території Росії, велися постійно і довго, але ніхто не говорив про обмін російського опозиціонера.

Салліван також зазначив, що якщо Москва була зацікавлена в такому обміні, то вони висловили свою зацікавленість занадто пізно, оскільки до смерті Навального російська сторона не висловлювала таких намірів.

Смерть Олексія Навального: коротко