Путин ответил фактически "да", – Пионтковский о приказе стрелять в украинцев

Владимир Путин провел 23 декабря масштабную пресс-конференцию, во время которой подводил итоги. Историческое выступление главы Кремля похоже на "ремейк" речи Адольфа Гитлера.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, говорится о выступлении Гитлера за несколько дней до нападения на Польшу.

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Пионтковский: Путин уверен в безнаказанности

По мнению российского публициста, Путина привела в чрезвычайно возбужденное эйфорическое состояние невнятная реакция Запада. В первую очередь, позиция американской администрации на ультиматум.

Ему (Путину – 24 канал) задали прямой вопрос: "Вы готовы приказать стрелять в украинцев?" Он ответил фактически "да",

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что в ответ на это президент страны-агрессора долго объяснял, почему будет стрелять. Мол, это украинцы используют оружие на линии разграничения.

Путин уверен в полной безнаказанности в своих планах. Сегодня он снова отрицал само существование украинского государства. Он обвиняет Украину в готовности напасть на ОРДЛО. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский прокомментировал пресс-конференцию Путина: смотрите видео

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