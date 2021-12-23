Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. В то же время он предположил, что в течение ближайшего времени глава Кремля не будет отводить войска, а спокойно дождется "капитуляции Запада" – открытия переговоров в Женеве.
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По словам Пионтковского, США угрожают Путину санкциями в случае вторжения в Украину, однако он этого не боится.
На массированное вторжение вглубь Украины Путин не пойдет не потому, что боится адских санкций, а потому, что его в этом убедил собственный генштаб,
– подчеркнул российский публицист.
В частности, сопротивление украинской армии будет неприемлемым для российского общества, ведь будет предусматривать большие потери военнослужащих.
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Пионтковский рассказал о вероятном вторжении России: смотрите видео
Войска России на границе Украины: последние новости
- Алексей Данилов заявил, что возле украинской границы сейчас находится более 100 тысяч российских военных.
- В России цинично предостерегли Украину от конфронтации. В Москве заверили, что на любые провокации дадут военный ответ.
- В администрации Джозефа Байдена изучают, как поддержать сопротивление в случае вторжения России в Украину. В Белом доме рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным.
- Британские разведчики предостерегли правительство своей страны относительно возможного нападения России на Украину. Там утверждают, что Москва может пойти на вторжение в канун католического Рождества.
- Стоит заметить, что на заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились дальше соблюдать режим тишины на Донбассе.