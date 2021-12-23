Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. В то же время он предположил, что в течение ближайшего времени глава Кремля не будет отводить войска, а спокойно дождется "капитуляции Запада" – открытия переговоров в Женеве.

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По словам Пионтковского, США угрожают Путину санкциями в случае вторжения в Украину, однако он этого не боится.

На массированное вторжение вглубь Украины Путин не пойдет не потому, что боится адских санкций, а потому, что его в этом убедил собственный генштаб,

– подчеркнул российский публицист.

В частности, сопротивление украинской армии будет неприемлемым для российского общества, ведь будет предусматривать большие потери военнослужащих.

Обратите внимание! Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия делает все, чтобы запугать не только наше государство, но и западных партнеров. В частности, у украинских границ находятся более 50 батальонно-тактических групп.

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Пионтковский рассказал о вероятном вторжении России: смотрите видео

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