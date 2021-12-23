Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Водночас він припустив, що впродовж найближчого часу очільник Кремля не відводитиме війська, а спокійно дочекається "капітуляції Заходу" – відкриття переговорів у Женеві.

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За словами Піонтковського, США погрожують Путіну санкціями у випадку вторгення в Україну, однак він цього не боїться.

На масоване вторгнення вглиб України Путін не піде не тому, що боїться пекельних санкцій, а тому, що його в цьому переконав власний генштаб,

– наголосив російський публіцист.

Зокрема, спротив українській армії буде неприйнятним для російського суспільства, адже передбачатиме великі втрати військовослужбовців.

Зверніть увагу! Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія робить усе, щоб залякати не лише нашу державу, але й західних партнерів. Зокрема, біля українських кордонів перебувають понад 50 батальйонно-тактичних груп.

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