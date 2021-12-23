Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Водночас він припустив, що впродовж найближчого часу очільник Кремля не відводитиме війська, а спокійно дочекається "капітуляції Заходу" – відкриття переговорів у Женеві.
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За словами Піонтковського, США погрожують Путіну санкціями у випадку вторгення в Україну, однак він цього не боїться.
На масоване вторгнення вглиб України Путін не піде не тому, що боїться пекельних санкцій, а тому, що його в цьому переконав власний генштаб,
– наголосив російський публіцист.
Зокрема, спротив українській армії буде неприйнятним для російського суспільства, адже передбачатиме великі втрати військовослужбовців.
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Піонтковський розповів про ймовірне вторгення Росії: дивіться відео
Війська Росії на кордоні України: останні новини
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- Варто зауважити, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились далі дотримуватися режиму тиші на Донбасі.