Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Водночас він припустив, що впродовж найближчого часу очільник Кремля не відводитиме війська, а спокійно дочекається "капітуляції Заходу" – відкриття переговорів у Женеві.

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За словами Піонтковського, США погрожують Путіну санкціями у випадку вторгення в Україну, однак він цього не боїться.

На масоване вторгнення вглиб України Путін не піде не тому, що боїться пекельних санкцій, а тому, що його в цьому переконав власний генштаб,
– наголосив російський публіцист.

Зокрема, спротив українській армії буде неприйнятним для російського суспільства, адже передбачатиме великі втрати військовослужбовців.

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Піонтковський розповів про ймовірне вторгення Росії: дивіться відео


Війська Росії на кордоні України: останні новини

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  • Варто зауважити, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились далі дотримуватися режиму тиші на Донбасі.