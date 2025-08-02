Общаясь с журналистами, диктатор заявил, что российские войска захватили Часов Яр. Самопровозглашенный президент Беларуси в свою очередь сказал, что Часов Яр – это "дорога" в Краматорск, который он назвал центром украинского фортификационного пояса в Донецкой области, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин выдал очередную порцию бреда о войне и Украине: первая реакция Киева

Пойдет ли Путин на перемирие до 8 августа?

Лукашенко также отметил, что российские войска будут "медленно грызть" этот пояс, постепенно захватывая его и продвигаясь дальше. На это Путин ответил, что оккупанты "вернут" фортификационный пояс (систему укрепленных городов в Донецкой области), поскольку, по его словам, он принадлежит России.

Аналитики Института изучения войны уже давно считают, что захватчики стремятся завладеть фортификационным поясом Украины, и заявление Путина является очередным подтверждением этой цели на самом высоком уровне.

Желание Путина захватить "фортификационный пояс" свидетельствует о его готовности продолжать многолетние военные действия в Украине после 8 августа, дедлайна, установленного Трампом,

– говорится в анализе ISW.

Операция по взятию украинского фортификационного пояса в Донецкой области будет масштабной задачей, поскольку российским войскам придется захватить Северск и Лиман, пройти через национальный парк Святые Горы и преодолеть реку Северский Донец и канал Северский Донец - Донбасс, прежде чем они смогут даже начать угрожать Славянску (северной точке фортификационного пояса).

Сейчас в планах россиян – развертывание наступления на Константиновку. Захват этого города может занять много времени. Так, захватчики уже 14 месяц оккупируют Часов Яр. Между тем Константиновка в три раза больше него.

ISW считает маловероятным, чтобы российская армия смогла удерживать многолетнюю и многовекторную наступательную кампанию против фортификационного пояса одновременно с другими наступательными действиями в Украине. Несмотря на это, Путин, похоже, уверен в силе и выносливости российской армии и экономики.