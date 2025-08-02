Спілкуючись з журналістами, диктатор заявив, що російські війська захопили Часів Яр. Самопроголошений президент Білорусі у свою чергу сказав, що Часів Яр – це "дорога" до Краматорська, який він назвав центром українського фортифікаційного поясу на Донеччині, передає 24 Канал.

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Чи піде Путін на перемир'я до 8 серпня?

Лукашенко також зазначив, що російські війська "повільно гризтимуть" цей пояс, поступово захоплюючи його та просуваючись далі. На це Путін відповів, що окупанти "повернуть" фортифікаційний пояс (систему укріплених міст на Донеччині), оскільки, за його словами, він належить Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни вже давно вважають, що загарбники прагнуть заволодіти фортифікаційним поясом України, і заява Путіна є черговим підтвердженням цієї цілі на найвищому рівні.

Бажання Путіна захопити "фортифікаційний пояс" свідчить про його готовність продовжувати багаторічні військові дії в Україні після 8 серпня, дедлайну, встановленого Трампом,

– йдеться в аналізі ISW.

Операція зі взяття українського фортифікаційного поясу на Донеччині буде масштабним завданням, оскільки російським військам доведеться захопити Сіверськ і Лиман, пройти через національний парк Святі Гори та подолати річку Сіверський Донець і канал Сіверський Донець — Донбас, перш ніж вони зможуть навіть почати загрожувати Слов'янську (північній точці фортифікаційного поясу).

Наразі у планах росіян – розгортання наступу на Костянтинівку. Захоплення цього міста може зайняти багато часу. Так, загарбники вже 14 місяць окуповують Часів Яр. Тим часом Костянтинівка утричі більша за нього.

ISW вважає малоймовірним, аби російська армія змогла утримувати багаторічну і багатовекторну наступальну кампанію проти фортифікаційного поясу одночасно з іншими наступальними діями в Україні. Попри це, Путін, схоже, впевнений у силі та витривалості російської армії та економіки.