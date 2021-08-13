Путин передает бразды правления Россией

Сергей Шойгу "президент" России – код красный. Последние события, происходящие в России, ярко демонстрируют то, что транзит власти, в латентной форме, но как таковой, уже осуществлен.

Фактически, бразды правления государством, неспешно, но уверенно передаются Сергею Шойгу, а Владимир Путин играет все менее важную и решающую роль в делах государства. Начиная с 2014 года ряд экспертов заявляли, что именно смена власти в России может решить проблематику войны на Донбассе, оккупации Крыма и в принципе, двусторонних отношений Украины и РФ.

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В какой-то степени эта мысль имела право на существование, если не учитывать одного очень важного момента – Россия, вне зависимости от смены власти, никогда не оставляла шансов на возвращение оккупированных территорий.

Примеров тому множество

Получила ли Молдова контроль над Приднестровьем, после смены Бориса Ельцина на Владимира Путина, Владимира Путина на Дмитрия Медведева и Дмитрия Медведева на Владимира Путина? Нет. Получила ли Чечня независимость от РФ? Нет. Вернулись ли Южная Осетия и Абхазия в состав Грузии? Нет.

Продолжать можно долго и практически всегда, невзирая на внутренние проблемы, экономический коллапс, обнищание населения, социально-общественный кризис, Россия не отказывалась от того, что она захватывала на протяжении десятилетий. Не отказывалась по доброй воле. А вот по принуждению…

Но, следует понимать, что тень Сергея Шойгу, нависающая над Россией, может стать очень большой проблемой не только для самих россиян, но и практически всех соседних с РФ стран и тех стран, которые участвуют в конфронтации с Россией в той или иной форме. Дело в том, что Сергей Шойгу всегда был сторонником решения всех вопросов силовым путем.

Именно Сергей Шойгу лоббировал военную поддержку Армении осенью 2020 года, когда Азербайджан развернул деоккупацию Нагорного Карабаха. Причем лоббировал, невзирая на то, что у России не было никаких оснований эту поддержку оказывать, даже в рамках ОДКБ. То есть, это говорит еще и о том, что помимо приоритетов в пользу силовых методов решения вопросов, Сергей Шойгу крайне наплевательски относится к каким либо договоренностям.

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Именно Сергей Шойгу вначале 2021 года положил на стол Владимиру Путину план по повторению интервенции в Украину 2014 года. Фактически, в первом квартале этого года данный план уже начал реализовываться, посредством концентрации российских войск, как на оккупированном Крыму, так и вдоль сухопутной границы с Украиной.

Тогда же, на оккупированной части Донбасса был высажен целый десант из российских пропагандистов, которые должны были освещать боевые действия в присущей им манере манипулирования фактами и откровенной лжи. Однако Владимир Путин не одобрил этот план, в ходе встречи с Сергеем Шойгу в тайге, но заверил министра обороны РФ в том, что тот станет №1 на выборах под флагом партии "Единая Россия".

Фактически эта сделка и стала тем транзитом власти, о котором многие так долго говорили. Но, получив всю полноту власти в свои руки, даже не будучи официально президентом России, но, по сути, выполняя его функции, чего можно ожидать от такого человека как Сергей Шойгу?

И в этом главная угроза

Разумеется, после устранения всех конкурентов и концентрации в своих руках силового блока, на что может уйти от полугода до года, Сергей Шойгу затеет небольшую, победоносную войну.

Ведь ее он может затеять в любой угодной ему точке. Как в явном, так и гибридном формате. Очередное обострение в Украине или развитие оккупации дальше? Не исключено. Разжечь пламя в Нагорном Карабахе? Этот план не убран в дальний, пыльный ящик. Приграничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана? Попытка довести его до точки кипения уже предпринималась. А потому, в ближайшей перспективе, новое руководство РФ, ничего хорошего не сулит, как самой России, так и ее соседям.