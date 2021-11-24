Путин перешел к укреплению позиций на Донбассе: США готовы нанести удар

Россия хочет открыто отправлять своих солдат на Донбасс, но в Кремле уверяют, что не готовятся к войне с Украиной и винят во всем США. Но и Вашингтон не сидит без дела и может отправить в Украину мощное вооружение.

Россия продолжает накалять ситуацию в Украине и на наших границах, что действительно похоже на подготовку к новому наступлению. Но и США, которые обещают безопасность в регионе, также повышают ставки. Это уже больше похоже на подготовку Украины к реальному противостоянию с Россией.

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Путин решил признать присутствие на Донбассе

После недельного напряжения на украинской границе и тотального бойкота нормандского формата Путин решил в открытую зайти на оккупированную часть Донбасса и признать там свое присутствие.

Напомню, ранее разведка США предупредила своих европейских партнеров о том, что Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины сразу по нескольким направлениям. Позже это подтвердили и в украинском управлении разведки.

Одним из направлений вероятной атаки должен стать, конечно же, Донбасс. И Вот Путин перешел к укреплению там своих позиций.

Украинцы еще с первых дней войны на Донбассе в 2014 году прекрасно знают, что там воюют российские военные с российской техникой. Никаких танков из шахт, конечно же, не существует. Все годы войны Россия активно отрицала свое участие в конфликте. Однако всё может резко изменится.

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Масштабные военные учения среди боевиков

По информации украинской разведки, Россия проводит на Донбассе масштабные военные учения среди боевиков. Контроль за проведение учений осуществляется представителями общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил России.

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Параллельно с учениями российские пропагандисты проводят информационную кампанию, распространяя все больше фейков о бойцах Объединенных сил Украины.

Вдобавок к этому Кремль, уже не скрывая, планирует перебросить дополнительные силы из российских солдат. Уже неделю боевики ОРДЛО проводят мобилизацию всех военнообязанных среди местного населения.

Российское оккупационное командование разрешило служить в так называемой армии ОРДЛО даже лицам с уголовным прошлым и алко- и наркозависимым.

Москва продолжает отрицать свое участие в войне

Похоже, что даже бандитов и наркоманов на Донбассе недостаточно, чтобы противостоять украинской армии. Они станут лишь первым эшелоном или, если не быть корректным – пушечным мясом для России. Ведь, параллельно, Кремль готовит новый десант российских солдат на Донбасс.

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Дело в том, что оккупационные администрации на Донбассе инициировали предложение к России, чтобы та разрешила официально призывать в так называемую армию ОРДЛО российских солдат.

Как вы понимаете, без команды из Кремля боевики на Донбассе не делают ничего, поэтому похоже, что Путин таким образом просто пытается легитимизировать свое военное присутствие на востоке Украины.

Тем не менее Москва продолжает всячески отрицать свое участие в войне, а тем более обвинения в ее адрес о том, что Россия готовит новое наступление. В российской разведке заявили, что это США накаляют обстановку и всячески пытаются оклеветать Россию.



Песков сказал, мол, это "Украина пытается втянуть Россию в войну" / Фото Getty Images

Дальше в заявлении Кремль продолжает петь уже избитую песенку о том, что Запад накачивает Украину оружием порождая в Киеве "чувство вседозволенности". Мол, именно из-за этого Россия и таскает свои войска у наших границ, ведь боится того, что "Киев, сорвется с цепи и пойдет в наступление".

Эту же мысль продолжил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил, мол, это "Украина пытается втянуть Россию в войну", а потому та и готовится.

Киев продолжает оставаться на контакте с партнерами

Но в Москве забывают самое главное – если бы Путин не оккупировал часть украинских территорий в 2014 году, то вероятнее всего никакого оружия от Запада Украина сейчас не получала бы. Да и сидеть сложа руки, когда твой безумный сосед стянул к границе десятки тысяч солдат, тоже глупо.

Актуально США введут новые санкции против "Северного потока-2": Блинкен раскрыл подробности

Поэтому Киев продолжает оставаться на контакте со своими партнерами и это приносит свои плоды. Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против проекта "Северный поток-2".

Госдеп внес в список санкций два судна и связанную с Россией компанию Transadria, которые участвовали в строительстве российского газопровода.



Блинкен раскрыл подробности новых санкций / Фото пресс-службы Госдепа США

Энтони Блинкен подчеркнул, что всего администрация США уже наложила санкции на 8 лиц и определила 17 их судов как заблокированную собственность.

Кроме того, Блинкен обещает, что на этом Администрация Байдена не остановится. Но очевидно, что это скорее полумеры, чем настоящий удар.

США готовы наносить удары в случае вторжения в Украину

Поэтому эти санкции уже вызвали критику в Конгрессе США, где республиканцы требуют от Байдена поддержать их пакет санкций, который предусматривает полную заморозку "Северного потока-2". И что важно, согласно этому пакету, санкции должны вводиться автоматически в случае вторжения России, а не ждать пока их одобрит Байден.

Но в Администрации Байдена заявили, что это только прелюдия для того, чтобы дать понять Кремлю, что США готовы быстро наносить удары в случае вторжения в Украину.

В то же время, в Белом доме всерьез рассматривают отправку в Украину военных советников и новое оружие. Вероятность такой отправки начали обсуждать после заявления Украинской разведки о том, что Россия может вторгнуться в Украину уже в январе.

Белый дом хочет отправить в Украину большую партию Javelin и ракеты к ним, которые способны уничтожать российские танки Т-80.

Важно США думают о предоставлении нового оружия Украине на фоне потенциального вторжения России, – CNN

Кроме того, Украина может получить системы противовоздушной обороны, в том числе и ракеты Stinger, которые способны сбивать авиацию противника. Украина может получить и вертолеты Ми-17, которые, по иронии судьбы, США покупали когда-то у России для отправки в Афганистан.

Да и в целом, Белый дом рассматривает возможность передачи Украине большей части вооружения, которое закупалось для применения в Афганистане.

Но, к сожалению, у этой идеи есть и противники в Белом доме, которые считают, что любые новые поставки оружия в Украину могут только подстегнуть Путина к скорой агрессии.

Здесь нужно понимать, что Россия в первую очередь нагнетает ситуацию ради того, чтобы оторвать Украину от Запада. Но чем сильнее будет украинская армия, чем современнее у нее будет оружие, тем сложнее Путину будет реализовать свою задумку.