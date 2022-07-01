Путин перевел вину на "коллективный Запад" за захват Россией Беларуси: все из-за санкций

Беларусь стала фактически зависимым от России государством. Но тамошний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко призывает и бывшие страны советского лагеря присоединяться к ним.

Россия и Беларусь образовали так называемое "союзное государство" еще в 1999 году. Обе страны до сих пор юридически сохраняют свою независимость. Но Беларусь очень зависима от капризов Кремля. Это подтвердила и война России против Украины, когда именно с территории Беларуси на наше государство наступали российские оккупанты. Кроме того, Беларусь предоставила россиянам всю необходимую поддержку в этой войне. Но пока сама не отважилась вступать в войну против Украины.

Стоит внимания Лукашенко хитрее, чем Путин, – Жданов сказал, что заставит армию Беларуси пойти на Украину

Несмотря на свой фактически вассальный статус в отношении России, Александр Лукашенко призывает и другие находившиеся в составе СССР государства к присоединению к "союзному государству". Иначе пугает их утратой независимости и суверенитета. Об этом он заявил во время обращения к участникам одного из форумов этого образования.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с "союзным государством", если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", – заявил Лукашенко.

Хотя его слова больше напоминают не добровольное приглашение, а запугивание на случай отказа.

"Те, кто пока еще сомневается, должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", – заявил белорусский диктатор.

Во всем "виновен" Запад

Российский диктатор Владимир Путин в своем обращении решил тоже прибегнуть к уже традиционным запугиваниям и угрозам. А заодно объяснить, почему так активно в России начали заниматься процессом "интеграции России и Беларуси". Хотя первые документы были подписаны еще в 1999 году.

И здесь он нашел то, что объединяет Россию и Беларусь – наложенные на них санкции. В России до сих пор убеждены, что санкции на них наложены незаконно. Хотя большинство этих санкций было наложено за оккупацию Украины в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов", – заявил Путин.

Белорусы воюют за российских оккупантов против Украины – детали смотрите на видео