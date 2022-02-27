Путин переводит войска России на усиленный режим дежурства
Источник:телеграм Госспецсвязи
Путин переводит войска России на усиленный режим боевого дежурства. Это случилось 27 февраля, на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.
Соответствующую информацию обнародовали в Госспецсвязи. Об этом стало известно ориентировочно в 15:14 27 февраля.
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Путин усиливает войска
Путин переводит войска России на усиленный режим дежурства,
– говорится в сообщении.
Перед этим сообщали, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в последние часы думает об активном участии его армии в боевых действиях. В Центре оборонных стратегий заявили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко в ближайшие часы принимает решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Россия против Украины.
Перед этим Зеленский поговорил с Лукашенко.
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