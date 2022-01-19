На фіга ж Путіну якось іще "нападати", коли він і без зайвих затрат, надурняк може вас розчудесно паралізувати якою-небудь одною ексцентричною новиною, і ви ні про що більш не будете думати цілими днями?

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Трагедія Задушеного Відродження

Колись на моїх очах у такий спосіб було паралізовано ціле покоління інтеліґенції – покоління моїх батьків, оте, котре починаємо називати "Задушеним Відродженням" – і я знаю, наскільки для нас досі – досі!!! – "невидимими" й незначними здаються ці форми психологічної війни, хоча в КДБ ними займались цілі департаменти: досі "Арештовану Коляду" ми бачимо – обшук-арешт-тюрма, це "понятно", а неможливість, десятиліттями, для десятків тисяч людей займатись улюбленою працею – це вже "не так понятно", і ніби й "не так страшно" – не повісили ж, як Івасюка, не зарубали, як Горську, не "залікували" в тюрмі до смерти, як Марченка й Снєгірьова!

Ну, а вже коли людина роками тільки тим і зайнята, що "грає в шахи" з КДБ, навіть на прогулянці з рідною дитиною обдумуючи стратегії захисту й нападу, то така людина просто зникає з усіх радарів, навіть в очах своїх близьких:

– Що ти кажеш, татку?

– Нічого, нічого, доцю, це я думаю, як я з одним дядьом буду розмовляти…

І так дівчинка звикає, що татко завжди зайнятий. Іноді, коли під час прогулянки його внутрішній монолог проривається уривчастим бурмотінням, вона перепитує:

– Це ти думаєш, як з одним дядьом будеш розмовляти?..

– Так, так…

І тільки через пів століття , вирісши, дівчинка розуміє, що її теж тоді було окрадено: вона теж жертва психологічної війни – андроповські технології "непомітно" відгризли і в неї колосальний шмат ресурсу, якого вона недоотримала через те, що її батьки в цей час мусили готуватись до наступного допиту і, замість спогадів, писати скарги в ЦК КПРС – тодішній еквівалент "кол-центру"…

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Путін наслідує практики КДБ

А сьогодні Путін – продукт "андроповської школи" – застосовує цю технологію вже в масштабі цілих країн. І всі "ведуться".

Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, – не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте з своїми дітьми!

І на цьому тлі – зненацька, як ковток свіжого повітря, розповідь про реакцію японських ЗМІ: єс!!! оце воно! Відчуйте різницю.

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"Банзай" там уже чи не "банзай", а психологічно – єдино грамотна реакція: та, що забезпечує концентрацію сил, а не їх розпорошення. Аж я, мимоволі облизнувшись, вкотре подумала про геніальність Юрія Шевельова, з його прогнозом щодо ролі Японії в цивілізації 21-го століття (Шевельов захоплювався Японією тому, що (крім Південної Кореї) це, казав, єдина країна, якій вдалась модернізація на традиційній основі: невикористаний резервний шанс людства на майбутнє, коли Захід остаточно виснажиться).

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