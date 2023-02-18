Путин планирует не мир, а еще большую войну – Столтенберг на Мюнхенской конференции
59-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 17 февраля и продлится до 19 февраля. В этом году главной темой конференции будет война в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с мощной речью. Он отметил, что в течение многих месяцев страны-члены НАТО пытались принудить Москву к дипломатическому правлению, сообщает 24 Канал.
Читайте также Идет конкуренция за 3 место по поддержке Украины: что происходит на Мюнхенской конференции
Путин направил экономику на "военные рельсы"
Генсек отметил, что призывы к миру превратились в военные действия в Украине. Столтенберг отметил, что страны Запада извлекли важные уроки из этой войны. Важнейший из них – мир должен обеспечивать Украину всем необходимым для победы над Россией.
Путин планирует не мир, а развертывание еще больших военных действий,
– сказал генсек.
Он также отметил, что кремлевский диктатор сменил свои амбиции, поставив экономику на обеспечение военных нужд и привлекая Иран и Северную Корею предоставлять России оружие.
"Мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы", – призвал Столтенберг.
Самая большая угроза миру – победа Путина
Столтенберг отметил, что некоторые политики считают, что помощь Украине может повлечь за собой эскалацию военного конфликта. Однако генсек прояснил всем, что самая большая угроза миру – победа Путина.
Для кремлевского диктатора это означает, что благодаря военным силам он сможет взять все, что хочет. По словам Столтенберга, поддержка Украины – это не только морально правильное решение, это – залог безопасности для стран мира.
Мюнхенская конференция: каких новостей ожидать
- В этом году никаких договоренностей со страной-террористом на конференции не состоится по очевидным причинам – представителей России не пригласили.
- Глава МКБ Кристоф Хойсген заявил, что для восстановления отношений с Германией России необходима "депутинизация", новое правительство, которое действовало бы на основе международного права.
- Очевидно, что главным вопросом на повестке конференции будет война в Украине. В частности, анализ ситуации спустя год полномасштабного вторжения и последующие действия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевые приоритетные для Украины темы.
- "В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая — это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями", – сказал министр.
- Также поднимут вопросы членства Украины в НАТО и будущего России.