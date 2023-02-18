Путин планирует не мир, а еще большую войну – Столтенберг на Мюнхенской конференции

59-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 17 февраля и продлится до 19 февраля. В этом году главной темой конференции будет война в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с мощной речью. Он отметил, что в течение многих месяцев страны-члены НАТО пытались принудить Москву к дипломатическому правлению, сообщает 24 Канал.

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Путин направил экономику на "военные рельсы"

Генсек отметил, что призывы к миру превратились в военные действия в Украине. Столтенберг отметил, что страны Запада извлекли важные уроки из этой войны. Важнейший из них – мир должен обеспечивать Украину всем необходимым для победы над Россией.

Путин планирует не мир, а развертывание еще больших военных действий,

– сказал генсек.

Он также отметил, что кремлевский диктатор сменил свои амбиции, поставив экономику на обеспечение военных нужд и привлекая Иран и Северную Корею предоставлять России оружие.

"Мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы", – призвал Столтенберг.

Самая большая угроза миру – победа Путина

Столтенберг отметил, что некоторые политики считают, что помощь Украине может повлечь за собой эскалацию военного конфликта. Однако генсек прояснил всем, что самая большая угроза миру – победа Путина.

Для кремлевского диктатора это означает, что благодаря военным силам он сможет взять все, что хочет. По словам Столтенберга, поддержка Украины – это не только морально правильное решение, это – залог безопасности для стран мира.

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