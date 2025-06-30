В эфире 24 Канала заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков предположил, как план Путина по сокращению военный расходов повлияет на возможности российской армии продолжать воевать.

Интересно Путин собирается сокращать военные расходы, но своеобразным способом

Путин будет воевать несмотря ни на что

Российская экономика переживает не лучшие времена, но вряд ли это беспокоит Путина в рамках его желания уничтожить Украину. Он просто поставит задачу своим экономистам подкрутить вентили, например, уменьшить социальные выплаты. Однако Путин не прекратит эту войну против Украины.

Для Путина эта война священна. Это главная миссия его жизни. Когда экономисты говорят о проблемах с российской экономикой, то не обманывают. Эти проблемы есть и они ощутимы, но не критические,

– сказал Бронжуков.

Он отметил, что Россия продает достаточное количество энергоресурсов в Индию, Китай и даже европейские страны. Пока наши западные партнеры не нивелируют эту историю, как бы сложно путинской экономике не было, Кремль будет продолжать воевать.

Если россияне снизят военные расходы на 5 – 10%, то это вряд ли сможет в корне изменить ситуацию и лишить российскую армию возможности наступать,

– добавил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Кроме этого, нет стабильности относительно поддержки со стороны западных союзников. К сожалению, у нас горизонт планирования значительно меньше, чем у россиян. То, что Путин пообещал уменьшить военные расходы, еще не означает, что российская оборонка остановилась, или у Кремля больше нет денег, чтобы вербовать солдат.