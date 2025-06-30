В етері 24 Каналу заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков припустив, як план Путіна щодо скорочення військовий витрат вплине на можливості російської армії продовжувати воювати.

Цікаво Путін збирається скорочувати воєнні видатки, але у своєрідний спосіб

Путін воюватиме попри все

Російська економіка переживає не найкращі часи, але навряд чи це турбує Путіна в межах його бажання знищити Україну. Він просто поставить завдання своїм економістам підкрутити вентилі, наприклад, зменшити соціальні виплати. Однак Путін не припинить цю війну проти України.

Для Путіна ця війна священна. Це головна місія його життя. Коли економісти говорять про проблеми з російською економікою, то не обманюють. Ці проблеми є і вони відчутні, але не критичні,

– мовив Бронжуков.

Він зауважив, що Росія продає достатню кількість енергоресурсів в Індію, Китай і навіть європейські країни. Поки наші західні партнери не нівелюють цю історію, як би складно путінській економіці не було, Кремль продовжуватиме воювати.

Якщо росіяни знизять військові витрати на 5 – 10%, то це навряд чи зможе докорінно змінити ситуацію та позбавити російську армію можливості наступати,

– додав заступник директора аналітичного центру "Політика".

Крім цього, немає стабільності щодо підтримки з боку західних союзників. На жаль, у нас горизонт планування значно менший, ніж в росіян. Те, що Путін пообіцяв зменшити військові витрати, ще не означає, що російська оборонка зупинилась, чи в Кремля більше нема грошей, щоб вербувати солдатів.