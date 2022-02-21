Путин подписал с предводителями боевиков договор о дружбе

Глава Кремля вечером 21 февраля признал псевдореспублики боевиков на Донбассе. Сразу после этого он подписал договоры с предводителями своих наемников.

Сначала глава Кремля подписал приказы о признании псевдореспублик на временно оккупированных территориях Украины. Впоследствии вместе с боевиками Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договор. Церемонию подписания транслировали федеральные каналы.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Россия подписала договор о сотрудничестве с боевиками

После более получасового обращения Путин объявил о признании "независимости" псевдореспублик боевиков. Сразу после этого в Кремле состоялась церемония подписания документов.

Следовательно, Россия подписала с главарями боевиков договор о "дружбе, сотрудничестве и помощи".

Путин подписывает указы о признании боевиков и договоры о дружбе с ними

Путин признал боевиков: главное

Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

Еще в январе 2022 года российские коммунисты заявили, что подготовили обращение к главе Кремля с просьбой признать боевиков в псевдореспубликах на временно оккупированной территории Украины.

15 февраля Госдума поддержала это обращение и оно оказалось фактически на столе у ​​главы Кремля.

От признания боевиков Путина предостерегали западные лидеры. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после такого шага на Россию будут наложены санкции.