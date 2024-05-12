Об этом рассказала 24 Каналу главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что Китай в любом случае продвигает только свои интересы. Обычно Си Цзиньпин европейцам, американцам или россиянам говорит то, что представитель каждой из этих стран хотели бы услышать.

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"Китай искусный и хитрый в своей дипломатии. Си Цзиньпин не прибегает к какой-то радикальной риторике", – сказала она.

Чего ожидать от встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина

Гриценко считает, что Путину важно продемонстрировать, что Китай является наиболее значимым партнером и союзником для России. Это будет его первая поездка за границу, после очередной "победы" на выборах.

Я бы не ожидала ультиматумов или шантажа от Си Цзиньпина в сторону России. Его встреча с Путиным пройдет, скорее всего, в приятной тональности. Ведь это будет ответный визит после поездки Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года,

– отметила она.

Китаю необходимо иметь стабильные торгово-экономические связи с Европейским Союзом. Макрон четко дал понять, что Европа хочет увидеть ограничения сотрудничества между Китаем и Россией.

Китай не будет просто так подрывать отношения с Россией, ведь Россия это важный геополитический, безопасности и идеологический актив для Китая. Но, возможно, периодически мы будем читать новости об ограничении экспорта и прекращении сотрудничества китайских банков с российскими клиентами,

– отметила Алина Гриценко.

Такая стратегия, по ее мнению, будет направлена на то, чтобы продемонстрировать Европе, что Китай выполняет их пожелания, но в ответ может требовать и что-то полезное для себя. Например, снятия отдельных санкций со своих компаний или разрешение наполнять европейский рынок китайскими электромобилями.

Обратите внимание! Европейские производители электромобилей опасаются, что китайский рынок такой же, но более дешевой продукции, заполонит Европу, что приведет к большим убыткам для них. Поэтому в ЕС планируют вводить определенные ограничения в отношении китайских электромобилей.

Китаю неприятны вторичные санкции от Соединенных Штатов Америки, ведь их становится все больше. Конкуренция между Китаем и США набирает обороты. Их отношения могут ухудшаться.

Си Цзиньпину важно поддерживать связи именно с Европейским Союзом, потому что от торговли с Европой и США зависит экономика Китая, а не от сотрудничества с Россией. Китай использует Россию как ресурсную базу, в частности нефтепродукты, энергоносители и древесину,

– подчеркнула Алина Гриценко.

Также она добавила, что влияние Китая на Россию продолжает расти, но пока не до таких масштабов, чтобы диктовать собственные условия или будущие политические решения в России.

Визит Си Цзиньпина в Европу: главное