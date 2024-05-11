На самом деле Китай никогда не имел друзей. Такое мнение 24 Каналу высказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что эта страна имеет только интересы, которые хочет удовлетворить.

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Китай зависим от Запада

Не стоит забывать, что Китай – коммунистическая страна, которая готова на все, чтобы отстоять свои интересы. Это было характерно и для Советского Союза.

"Философия Китая основана на древней китайской поговорке: "Если два хищника дерутся, даже не думай их разнимать. Поэтому когда возникло напряжение между Россией и США – Китай был заинтересован в том, чтобы истощились обе стороны. Еще и так, чтобы потом получить что-то от каждой из них", – рассказал Борис Пинкус.

Действительно, китайская экономика сейчас на 40% зависит от США. Также там работает более 10 тысяч компаний Соединенных Штатов. Все это подтверждает насколько Си Цзиньпин зависим от Запада.

Какие отношения между Китаем и Россией

Си Цзиньпин не собирается нападать на США или на Европу, ведь он хорошо осознает последствия таких действий. Сейчас страна использует агрессивную, но мягкую политику.

Вояж Си Цзиньпина в Европу и встреча с лидерами ряда стран, некоторые из которых являются "друзьями" России, свидетельствует о том, что с одной стороны Китай показывает Западу, что ведет независимую политику, поддерживает Сербию и Венгрию, но в то же время это не мешает ему строить экономические связи, например, с Германией и Францией,

– подчеркнул член Республиканской партии.

Стоит вспомнить, что за время полномасштабной войны канцлер Германии и президент Франции также приезжали в Пекин с официальными визитами. Они заключали многомиллиардные контракты. И все это, даже несмотря на то, что Китай не осудил агрессию России против Украины.

Теперь Си Цзиньпин, вернувшись из Европы и получив "очки", встретится с Путиным и еще больше на него надавит, сделает его более сговорчивым. В чем именно? Я не исключаю, что он будет хотеть не только энергоносителей по низким ценам, но и лесоматериалы и стратегическое сырье,

– заметил Пинкус.

Не секрет, что Китай будет наращивать свое войско, поэтому ему нужна Россия как плацдарм с материалами, в которых страна очень нуждается. К тому же Си Цзиньпин осторожен в своих высказываниях, поэтому даже после встречи с европейскими лидерами никак не прокомментировал российскую агрессию.

Визит Си Цзиньпин в Европу