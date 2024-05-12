Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что поддержка Си Цзиньпина России уменьшится. Он отметил, что Путин летит в КНР для урегулирования нынешних позиций силы на азиатском пространстве, ведь там сейчас доминирует Китай.
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Китай использует Россию
Китайские банки начинают отказываться обслуживать компании из России, что перекрывает источники контрабанды страны-агрессора. Си Цзиньпин пытается избегать мировых санкций, ведь во многом экономика Китая зависит от западных инвестиций.
Китай, конечно, будет потреблять сырье из России. Он будет использовать слабое путинское государство. Китайскому лидеру важно усиление политических и экономических отношений по всей Азии. А в близкой перспективе планирует выйти на крупнейший экономический рынок мира – Европейский Союз,
– подчеркнул Буряченко.
На Ближнем Востоке, в Африке и Средней Азии российское влияние понемногу уменьшается, а инициативу на себя перебирает Китай.
Иран и Китай называют себя партнерами России, но это выглядит очень смешно, потому что эти страны используют огромные сырьевые и технологические возможности России в военной области. Все для того, чтобы реализовать свои интересы,
– сказал политолог.
Он также добавил, что для других стран Россия стала уже не желательным геополитическим игроком, в частности на некогда традиционных для нее зонах влияния.
Поездка Си Цзиньпина в Европу: основное
- Во время своего европейского турне Си Цзиньпин прибыл во Францию 5 мая для встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Парижская встреча открывает перед китайским лидером возможность восстановления экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем.
- После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции выразил удовлетворение обещаниями Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" России, а также передачи любой помощи стране-агрессору. Об этом Макрон сообщил на совместной пресс-конференции с главой китайской делегации.
- Лидер Китая начал свой первый государственный визит в Венгрию, который приходится на празднование 75 годовщины дипломатических связей между странами. Премьер-министр Виктор Орбан лично встретился с президентом Китая 9 мая в аэропорту Будапешта, что свидетельствует о важности этого визита для Венгрии. Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул значение сотрудничества и партнерства между двумя странами.