Політолог Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що підтримка Сі Цзіньпіна Росії зменшиться. Він зауважив, що Путін летить у КНР для врегулювання теперішніх позицій сили на азійському просторі, адже там зараз домінує Китай.

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Китай використовує Росію

Китайські банки починають відмовлятись обслуговувати компанії з Росії, що перекриває джерела контрабанди країни-агресорки. Сі Цзіньпін намагається уникати світових санкцій, адже багато в чому економіка Китаю залежна від західних інвестицій.

Китай, звичайно, буде споживати сировину з Росії. Він використовуватиме слабку путінську державу. Китайському лідеру важливе посилення політичних та економічних відносин по всій Азії. А у близькій перспективі планує вийти на найбільший економічний ринок світу – Європейський Союз,

– підкреслив Буряченко.

На Близькому Сході, в Африці та Середній Азії російський вплив помалу зменшується, а ініціативу на себе перебирає Китай.

Іран та Китай називають себе партнерами Росії, але це виглядає дуже смішно, тому що ці країни використовують величезні сировинні та технологічні можливості Росії у військовій царині. Усе для того, щоб реалізувати свої інтереси,

– сказав політолог.

Він також додав, що для інших країн Росія стала уже не бажаним геополітичним гравцем, зокрема на колись традиційних для неї зонах впливу.

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