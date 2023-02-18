Из-за путинского бронепоезда остановилась самая загруженная железнодорожная ветка Москвы, – СМИ

Из-за бронепоезда кремлевского диктатора Владимира Путина вечером 17 февраля остановилось движение на Московско-Тверской железной дороге. Это одна из самых загруженных ветвей железнодорожного узла российской столицы.

Путин активно начал пользоваться бронепоездом для поездок внутри страны. Об этом на прошлой неделе сообщили в ряде российских СМИ.

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Из-за бронепоезда Путина остановили движение на Московско-Тверской железной дороге

Вечером 17 февраля остановилось движение на одной из самых загруженных ветвей железнодорожного узла Москвы – Московско-Тверской. Поезда, следующие от Ленинградского вокзала, остановились в 18:15 на участке от станции Моссельмаш в область на всех путях.

На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка из поездов, которые пришлось остановить для пропуска спецсклада. В этом направлении неподалеку от города Валдай расположена резиденция Путина с двумя подземными этажами-бункерами.

Движение возобновилось около 18:50. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием. Причина – пропуск спецпоезда.

Близок к Кремлю политолог, а в прошлом "идеолог" "Единой России" Сергей Марков рассказал, что Путин, по слухам, действительно решил опробовать бронепоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае.

Там кремлевский диктатор должен завершить подготовку обращения к Федеральному собранию, запланированному на 21 февраля. По мнению Маркарова, транспортники, по всей видимости, недовольны тем, что бронепоезд Путина рвет расписание, поэтому они "сливают" информацию о его движении.

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Коротко о бронепоезде Путина