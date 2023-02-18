Путін активно почав користуватися бронепоїздом для поїздок усередині країни. Про це минулого тижня повідомили в низці російських ЗМІ.

Цікаво Путін планує не мир, а ще більшу війну, – Столтенберг на Мюнхенській конференції

Через бронепоїзд Путіна зупинили рух на Московсько-Тверській залізниці

Ввечері 17 лютого зупинився рух на одній із найбільш завантажених гілок залізничного вузла Москви – Московсько-Тверській. Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18:15 на ділянці від станції Моссельмаш в область на всіх коліях.

На ділянці від Москви до Моссельмаша виник затор з потягів, які довелося зупинити для пропуску спецскладу. У цьому напрямку неподалік міста Валдай розташована резиденція Путіна з двома підземними поверхами-бункерами.

Рух відновився близько 18:50. У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що поїзди на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці прямували із запізненнями. Причина – пропуск спецпотяга.

Близький до Кремля політолог, а в минулому "ідеолог" "Єдиної Росії" Сєргєй Марков розповів, що Путін, за чутками, дійсно вирішив випробувати бронепоїзд для поїздки у свою резиденцію на Валдаї.

Там кремлівський диктатор має завершити підготовку звернення до Федеральних зборів, запланованих на 21 лютого. На думку Маркарова, транспортники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна рве розклад, тому вони "зливають" інформацію про його рух.

Варто прочитати Росіяни міняють тактику, – Ігнат пояснив ракетний обстріл кількома ракетами

Коротко про бронепоїзд Путіна