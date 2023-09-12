По словам Путина, это "будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе". "Бункерный дед" говорит о новейших разработках в то время, когда его страна-террористка "оживляет" танки, старше его. Детали заявления Путина распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе,

– выдал Путин.

Следует заметить, что это предложение – очень длинное. Очевидно, "бункерный дед" приложил все усилия, чтобы произнести его, не кашляя и не запинаясь.

Сеть подняла Путина на смех

Между тем, в сети никто не оценил заявление Путина. Там напомнили, что "бункерный дед" говорит о таких разработках уже годами. Между тем оружие – становится все более старым и старым. Никакой конкретики Путин не сказал. В то же время пропагандисты принялись объяснять, что он имел в виду. Вроде бы речь идет о лазерном, инфразвуковом, радиочастотном и других видах оружия. В сети уже предположили, что для его изготовления используют секретный чемоданчик Путина: "Из г*вна и г*вном будет стрелять?".