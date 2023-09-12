Такая паранойя у Путина продолжается уже достаточно давно. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что российский диктатор не доверяет даже самым близким людям.

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Боится даже самых близких

"Очевидно, что у него довольно серьезная паранойя. Бронежилеты, снайперы на крышах являются подтверждением этого. Конечно, он боится и близких людей. Пригожин когда-то был его поваром, он фактически ел из его рук", – рассказала Ольга Романова.

В конце прошлой недели появились сообщения об обысках в офисе Ильи Трабера – человека из того же прошлого Путина, что и Евгений Пригожин. Он давно легализовался как бизнесмен, но невыездной из России, потому что находится в розыске.

Сообщения, что якобы в его компаниях прошли обыски, по моему мнению, говорят о еще одних проявлениях путинской паранойи,

– отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

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Кто может решиться на убийство Путина

Некоторые оппозиционные политики высказывали мнение о том, что на убийство Путина может отважиться кто-нибудь из людей, отвечающих за его защиту.

Наверное, так думает Путин. Мне кажется, что для этого есть все основания и поэтому у него паранойя,

– подчеркнула Романова.

В качестве примера она привела историю Иосифа Сталина, когда он почти сутки пролежал неподвижно, но его охранники, понимая, что что-то не так, все равно боялись войти.

"Если, например, путинские охранники будут бояться к нему подойти без указания, тогда даже не знаю или не оказание первой помощи приравнивается к покушению на убийство или нет", – сказала Ольга Романова.

Чего боится диктатор