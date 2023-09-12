Така параноя у Путіна триває вже досить давно. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що російський диктатор не довіряє навіть найближчим людям.

Дивіться також Путін боїться війни на роки: у розвідці спростували російську ІПСО про затяжні бойові дії

Боїться навіть найближчих

"Очевидно, що в нього доволі серйозна параноя. Бронежилети, снайпери на дахах є цьому підтвердженням. Звісно, він боїться і близьких людей. Пригожин колись був його кухарем, він фактично їв з його рук", – розповіла Ольга Романова.

Наприкінці минулого тижня з'явилися повідомлення про обшуки в офісі Іллі Трабера – людини з того самого минулого Путіна, що й Євгєній Пригожин. Він давно легалізувався як бізнесмен, але є невиїзним з Росії, тому що перебуває в розшуку.

Повідомлення, що нібито в його компаніях відбулися обшуки, на мою думку, говорять про ще одні прояви путінської параної,

– зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Ольга Романова припустила, кого найбільше боїться Путін: дивіться відео

Хто може наважитись на вбивство Путіна

Деякі опозиційні політики висловлювали думки про те, що на вбивство Путіна може наважитись хтось з людей, які відповідають за його захист.

Напевно, так думає і Путін. Мені здається, що для цього є всі підстави й через це в нього параноя,

– підкреслила Романова.

Як приклад, вона навела історію Йосипа Сталіна, коли він майже добру пролежав нерухомо, але його охоронці, розуміючи, що щось не так, все одно боялися увійти.

"Якщо, наприклад путінські охоронці боятимуться до нього підійти без вказівки, тоді навіть не знаю чи не надання першої допомоги прирівнюється до замаху на вбивство", – сказала Ольга Романова.

Чого боїться диктатор