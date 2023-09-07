Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Деякі напади паніки в Путіна можна простежити в його окремих публічних виступах, зокрема, на початку заколоту загиблого ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина.
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Яка найбільша фобія Путіна
На думку правозахисника, деякі російські посадовці справді думають, як зберегти цілісність Росії. І розуміють, що рішення одне – терміново припинити підлу війну. Попри це, в Росії існує баланс: хтось хвилюється про майбутнє країни, а хтось намагається догодити Путіну.
Оточення Путіна прямо говорить, що у нього бувають напади паніки. Очевидно, що він не зміг себе контролювати у ніч з 23 на 24 червня, коли Путін говорив щось про загрозу революції. Також намагався провести паралель між собою та вагнерівцями, що буцім вони "однієї крові", тому не потрібно влаштовувати державний переворот,
– сказав Осєчкін.
І також додав, що кремлівський диктатор часто поринає у свої думки. Подекуди по 30 хвилин не виходить із ванної чи туалету. У Путіна – регулярні напади паніки. Зрештою, Путін не розуміє, як вийти з ситуації. Та найбільша його фобія – закінчити життя, як Муаммар Каддафі.
Хто такий Муаммар Каддафі
Муаммар Каддафі – лівійський диктатор на прізвисько "скажений пес Близького Сходу", який понад 40 років правив країною. Прізвиськом його нагородили за розправи над власним народом, за організацію терактів у Європі, за вибухівку на двох пасажирських літаках і за підтримку тероризму в усьому світі. Помер лівійський екслідер Муамар Каддафі від поранень під час втечі зі свого рідного міста.
"Це може трапитися в будь-який момент, якщо раніше не відбудеться те, що трапилося з Євгенієм Пригожиним. Путін боїться смерті та намагається її відстрочити", – наголосив Володимир Осєчкін.
Росія поділилася на два табори
У мережі шириться інформація, що Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов хотіли б ескалації у війні. Натомість ФСБ Росії прагне закінчити злочинно розпочату війну проти України.
За словами Осєчкіна, з одного боку, Валєрій Гєрасімов ще до повномасштабного вторгнення говорив, що не потрібно починати війну проти України. З іншого боку Гєрасімов та Шойгу намагаються втриматися на "троні", тому не кажуть правду Владіміру Путіну в обличчя.
Усі зустрічі з представниками міноборони Росії відбуваються за 25 метровим столом. Позаяк Путін не підпускає їх близько та не довіряє жодному з них. Саме тому Шойгу та Гєрасімов докладають зусиль, аби зберегти владу та доступ до фінансових ресурсів.
У ФСБ Росії присутні різні угруповання. Одні представники завдяки війні будують кар'єру, отримують змогу відстороняти неугодних та захоплювати більше ресурсів. Інші, які керують економікою, розуміють, що Росія найближчим часом зіткнеться з колапсом та почне розвалюватися як Радянський Союз.
Страхи Путіна: коротко
- Колишній надзвичайний і повноважний посол США в Росії Майкл Макфол поділився, що в західних країнах існує думка, що Путін – це буцімто "мачо", якого усі повинні боятися, не заганяти у кут та давати йому простір. Натомість найбільший страх диктатора – це втрата Криму.
- Відчуття тривоги у Путіна не зникне, допоки він живий. Адже джерело загрози сидить у голові у Путіна – його параноїдальний страх втратити владу.
- Раніше Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що невідомо, чи Путін все ще живий. Він надзвичайно боїться за своє життя, тому постійно використовує двійників. Той диктатор, якого всі звикли бачити, з'являвся востаннє на публіці у червні 2022 року.