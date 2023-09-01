Таку думку 24 Каналу висловив політолог Дмитро Орєшкін, наголосивши, що відчуття тривоги у Путіна не зникне, допоки він живий.

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Чого найбільше боїться Путін

Політолог вважає, що малоймовірно, що Путін далі візьметься за Кадирова. Адже той потрібен главі Кремля як людина, що контролює ситуацію в Чечні. Також не є загрозою диктатору ліберальні критики режиму.

Джерело загрози сидить у голові у Путіна – його параноїдальний страх втратити владу,

– сказав Орєшкін.

Тому, за його словами, відчуття тривоги у Путіна не зникне, допоки він живий. Пошук ворогів тепер відбуватиметься у силовому ядрі режиму – і не безпідставно. Тому що генерали розуміють, що виграти війну Путін не здатен, диктатор навіть неспроможний поставити завдання своїй армії.

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Хто може загрожувати Путіну

Орєшкін зазначив, що Путін розуміє, що втрачає популярність серед силовиків. Тому він шкурою відчуває загрозу військового перевороту. А зазвичай успішні перевороти здійснюють наближені особи, оскільки відчують небезпеку.

Тому, на його думку, реально ця загроза главі Кремля не може йти від Кадирова, а радше з іншого боку.

Від людини, яку ми з вами не знаємо, яку звати ніяк,

– вважає політолог.

Тобто, пояснив Орєшкін, йдеться про непомітну людину, яка про себе нічого ніколи не заявляла на відміну від Пригожина. У міру усвідомлення того, що війна програна, загроза Путіну зростатиме, а того, хто її реалізує, ніхто не знає. Адже варто лише назвати прізвище цієї людини – вона швидко зникне.

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