Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Дмитрий Орешкин, подчеркнув, что чувство тревоги у Путина не исчезнет, пока он жив.

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Чего больше всего боится Путин

Политолог считает, что маловероятно, что Путин дальше возьмется за Кадырова. Ведь он нужен главе Кремля как человек, контролирующий ситуацию в Чечне. Также не являются не угрозой диктатору либеральные критики режима.

Источник угрозы сидит в голове у Путина – его параноидальный страх потерять власть,

– сказал Орешкин.

Поэтому, по его словам, чувство тревоги у Путина не исчезнет, пока он жив. Поиск врагов теперь будет происходить в силовом ядре режима – и не без основания. Так как генералы понимают, что выиграть войну Путин не способен, диктатор даже не может поставить задачу своей армии.

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Кто может угрожать Путину

Орешкин отметил, что Путин понимает, что теряет популярность среди силовиков. Поэтому он шкурой чувствует угрозу военного переворота. А обычно успешные перевороты совершают приближенные лица, поскольку ощутят опасность.

Поэтому, по его мнению, реально эта угроза главе Кремля не может исходить от Кадырова, а скорее, с другой стороны.

От человека, которого мы с вами не знаем, которого зовут никак,

– считает политолог.

То есть, объяснил Орешкин, речь идет о незаметном человеке, который о себе ничего никогда не заявлял в отличие от Пригожина. По мере осознания того, что война проиграна, угроза Путину будет расти, а того, кто ее реализует, никто не знает. Ведь стоит лишь назвать фамилию этого человека – он скоро исчезнет.

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