Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Дмитрий Орешкин, подчеркнув, что чувство тревоги у Путина не исчезнет, пока он жив.
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Чего больше всего боится Путин
Политолог считает, что маловероятно, что Путин дальше возьмется за Кадырова. Ведь он нужен главе Кремля как человек, контролирующий ситуацию в Чечне. Также не являются не угрозой диктатору либеральные критики режима.
Источник угрозы сидит в голове у Путина – его параноидальный страх потерять власть,
– сказал Орешкин.
Поэтому, по его словам, чувство тревоги у Путина не исчезнет, пока он жив. Поиск врагов теперь будет происходить в силовом ядре режима – и не без основания. Так как генералы понимают, что выиграть войну Путин не способен, диктатор даже не может поставить задачу своей армии.
Орешкин о страхах Путина: смотрите видео
Кто может угрожать Путину
Орешкин отметил, что Путин понимает, что теряет популярность среди силовиков. Поэтому он шкурой чувствует угрозу военного переворота. А обычно успешные перевороты совершают приближенные лица, поскольку ощутят опасность.
Поэтому, по его мнению, реально эта угроза главе Кремля не может исходить от Кадырова, а скорее, с другой стороны.
От человека, которого мы с вами не знаем, которого зовут никак,
– считает политолог.
То есть, объяснил Орешкин, речь идет о незаметном человеке, который о себе ничего никогда не заявлял в отличие от Пригожина. По мере осознания того, что война проиграна, угроза Путину будет расти, а того, кто ее реализует, никто не знает. Ведь стоит лишь назвать фамилию этого человека – он скоро исчезнет.
Больше о страхах Путина: коротко
- Путин очень боится за свою жизнь, поэтому постоянно использует двойников. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что неизвестно, жив ли Путин до сих пор. Тот диктатор, которого все привыкли видеть, появлялся в последний раз на публике в июне 2022 года.
- Кремль считает, что после гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина существует угроза нового мятежа. Путин дал своим силовикам задачу не допустить событий, которые устроили вагнеровцы в конце июня 2023 года.
- Российский оппозиционный политик и бывший депутат госдумы Дмитрий Гудков предполагает, что после главаря ЧВК "Вагнера" в России вскоре может исчезнуть еще один человек – Рамзан Кадыров.