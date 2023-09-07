Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Некоторые нападения паники у Путина можно проследить в его отдельных публичных выступлениях, в частности, в начале мятежа, погибшего вожака вагнеровцев Евгения Пригожина.
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Какая самая большая фобия Путина
По мнению правозащитника, некоторые российские должностные лица действительно думают, как сохранить целостность России. И понимают, что решение одно – срочно прекратить подлую войну. Несмотря на это, в России существует баланс: кто волнуется о будущем страны, а кто пытается угодить Путину.
Окружение Путина прямо гласит, что у него бывают приступы паники. Очевидно, что он не смог контролировать себя в ночь с 23 на 24 июня, когда Путин говорил что-то об угрозе революции. Также пытался провести параллель между собой и вагнеровцами, что будто они "одной крови", поэтому не нужно устраивать государственный переворот,
– сказал Осечкин.
И также добавил, что кремлевский диктатор часто погружается в свои мысли. Кое-где по 30 минут не выходит из ванной или туалета. У Путина – регулярные приступы паники. В конце концов Путин не понимает, как выйти из ситуации. Но самая большая его фобия – закончить жизнь как Муаммар Каддафи.
Кто такой Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи – ливийский диктатор по прозвищу "бешеный пес Ближнего Востока", более 40 лет правивший страной. Прозвище его наградили за расправы над собственным народом, за организацию терактов в Европе, за взрывчатку на двух пассажирских самолетах и за поддержку терроризма во всем мире. Умер ливийский экслидер Муаммар Каддафи от ранений во время бегства из своего родного города.
"Это может случиться в любой момент, если раньше не произойдет случившегося с Евгением Пригожиным. Путин боится смерти и пытается ее отсрочить", – подчеркнул Владимир Осечкин.
Россия разделилась на два лагеря
В сети распространяется информация, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов хотели бы эскалацию в войне. Тогда как ФСБ России стремится закончить преступно начатую войну против Украины.
По словам Осечкина, с одной стороны, Валерий Герасимов еще до полномасштабного вторжения говорил, что не нужно начинать войну против Украины. С другой стороны, Герасимов и Шойгу пытаются удержаться на "троне", поэтому не говорят правду Владимиру Путину в лицо.
Все встречи с представителями минобороны России проходят за 25-метровым столом. Поскольку Путин не подпускает их близко и не доверяет ни одному из них. Именно поэтому Шойгу и Герасимов прилагают усилия, чтобы сохранить власть и доступ к финансовым ресурсам.
В ФСБ России присутствуют разные группировки. Одни представители благодаря войне строят карьеру, получают возможность устранять неугодных и захватывать больше ресурсов. Другие, управляющие экономикой, понимают, что Россия в ближайшее время столкнется с коллапсом и начнет разваливаться как Советский Союз.
Страхи Путина: коротко
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в России Майкл Макфол поделился, что в западных странах существует мнение, что Путин – это якобы "мачо", которого все должны бояться, не загонять в угол и давать ему простор. Наибольший страх диктатора – это потеря Крыма.
- Чувство тревоги у Путина не исчезнет, пока он жив. Ведь источник угрозы сидит в уме у Путина – его параноидальный страх потерять власть.
- Ранее Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что неизвестно, жив ли Путин все еще. Он очень боится за свою жизнь, поэтому постоянно использует двойников. Тот диктатор, которого все привыкли видеть, появлялся в последний раз на публике в июне 2022 года.