Про це в інтерв'ю заявив колишній надзвичайний і повноважний посол США в Росії Майкл Макфол, який обіймав посаду з 2011 по 2014 рік. Він розповів, до чого може призвести втрата Путіним Криму.

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Які страхи має Путін

Макфол заявив, що російський диктатор не такий хоробрий, як його можуть сприймати на Заході. Експосол поділився, що в західних країнах існує думка, що Путін – це буцімто "мачо", якого усі повинні боятися, не заганяти у кут та давати йому простір. Деякі кажуть, що російському диктатору необхідна українська земля для того, аби закінчити війну. Проте Макфол не погоджується з такими думками.

Колишній посол навів кілька прикладів, коли російський диктатор не був таким "відчайдушним" і відступав замість ескалації. До прикладу Макфол наводить кілька випадків. Він згадав заколот Пригожина, коли той збирався йти на Москву. Путін тоді записав звернення й заявив, що "заколотників треба знищити". Після цього, уже через кілька годин, він вів переговори з очільником вагнерівців.

Подібна ситуація була і з президентом Туреччини кілька років тому. Тоді Ердоган звернувся до російського диктатора й заявив, що Росія повинна припинити переганяти свої літаки до Сирії через турецьку територію. Щоправда, Путін не звернув уваги на вимогу Ердогана. Коли ж президенту Туреччини це набридло, то він збив один з цих літаків.

Крім того, днями відбувся саміт БРІКС, на який так збирався Путін, але чомусь не поїхав. Тому він вирішив відправити туди Лаврова.

"Те, що Путін відправив туди Лаврова, а сам виступив онлайн свідчить про те, що він боїться Міжнародного кримінального суду. Ми не бачимо смільчака, який кидає виклик Заходу, бачимо боягуза, який боїться Заходу. До нас має дійти, що Путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклик і зрештою проганяти його", – заявив Макфол.

Проте найбільший страх Путіна – це втрата Криму, адже це може підірвати довіру росіян до свого диктатора.

Я думаю, що найбільше він боїться втрати Криму. Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не в його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни,

– наголосив Макфол.

Експосол також пояснив, що втрата півострова та нездатність Путіна утримати Крим стане фатальним наслідком для його диктаторського режиму.

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