Ввечері 30 серпня жителі тимчасово окупованої росіянами Феодосії чули кілька вибухів. Крім цього гучно було у селищі Приморський.

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Подробиці нової "бавовни" у Феодосії

Жителі міста спочатку почули гул, а потім – кілька вибухів. Згодом вони побачили спалахи на вулиці.

Після цього у Феодосії зникло світло. Повідомляється, що воно було відсутнє протягом кількох секунд.

Інші очевидці бачили дрон. Попередньо, його уламки впали на будівлю. Після цього там сталася пожежа. Це могло статися приблизно в районі Керченського шосе. В інтернеті вже з'явилися кадри з місця подій.

Наслідки "бавовни" у Феодосії / Фото "Крымский ветер"

Місцеві телеграм-канали повідомили про рух машин швидкої допомоги. Вони вирушили з Феодосії у бік Приморського. Також місцевими соцмережами поширюється неперевірена інформація про нібито збиття дрона російською ППО.

За словами жителів, з Феодосії тричі запускали ракети. Люди чули звуки "бавовни" навіть у Старому Криму. В районі очисних споруд пожежа.

Що сказали окупанти

Сергій Аксьонов, якого російські загарбники призначили "головою" Криму відзвітував про нібито успішну роботу ППО. Він заявив про буцімто атаку крилатою ракетою, яку росіянам начебто вдалося збити.

Ще один гауляйтер Олег Крючков заявив, що ракетні уламки нібито пошкодили лінію електропередачі. Радник Аксьонова пообіцяв, що аварію ліквідують протягом години.

ЗМІ країни-агресорки опублікували кадри з місця подій. На відео можна побачити, як два повітряні об'єкти швидко пролітають на тлі великого диму. Окупанти спробували всіх запевнити, що то нібито просто палає суха трава внаслідок падіння уламків.

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