Путин показал слабость и проигрывает Украине
Источник:фейсбук Павла Климкина
Россия попросила помощи Китая в войне с нами. Не столько в военной сфере, а для того, чтобы иметь Китай, так сказать, на своей стороне.
Это второе их глобальное проявление слабости – после привлечения наемников с Ближнего Востока. Путин не ожидал, ни героического сопротивления Украины, ни адские западные санкции.
Читайте Одно глобальное следствие войны уже вполне очевидно
Глава Кремля хочет втянуть Китай в войну
Теперь он из последних сил пытается втянуть в войну против нас Китай: не военно, но хотя бы политически и здесь Путин проигрывает. США и Китай найдут общий язык и будут друзьями-соперниками, а путинский режим будет в кювете истории.
Путин проигрывает / Фото Getty Images
Актуально Путин – это лишь мелкий питерский гопник
Успехи Украины меняют мир
Он не нужен ни Западу, ни Востоку. Сегодня кстати США и Китай встречаются в Риме, надеюсь, что договариваются. Полгода назад на это трудно было рассчитывать – наши успехи в войне меняют мир.
Обратите внимание – появились версии причин безумия Путина: смотрите видео