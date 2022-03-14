Путин показал слабость и проигрывает Украине

Россия попросила помощи Китая в войне с нами. Не столько в военной сфере, а для того, чтобы иметь Китай, так сказать, на своей стороне.

Это второе их глобальное проявление слабости – после привлечения наемников с Ближнего Востока. Путин не ожидал, ни героического сопротивления Украины, ни адские западные санкции.

Читайте Одно глобальное следствие войны уже вполне очевидно

Глава Кремля хочет втянуть Китай в войну

Теперь он из последних сил пытается втянуть в войну против нас Китай: не военно, но хотя бы политически и здесь Путин проигрывает. США и Китай найдут общий язык и будут друзьями-соперниками, а путинский режим будет в кювете истории.

Путин проигрывает / Фото Getty Images

Актуально Путин – это лишь мелкий питерский гопник

Успехи Украины меняют мир

Он не нужен ни Западу, ни Востоку. Сегодня кстати США и Китай встречаются в Риме, надеюсь, что договариваются. Полгода назад на это трудно было рассчитывать – наши успехи в войне меняют мир.

Обратите внимание – появились версии причин безумия Путина: смотрите видео