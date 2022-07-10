путин понимает, что наступление на Киев, Одессу или Львов – невозможно, – Пионтковский

армия российских оккупантов уже ни на что не способна, кроме как малые шаги на Донбассе в тех местах, где сконцентрирована вся мощь. А жить-то надо – поражение в войне для диктатора опасно не только политически, но и грозит физической смертью.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что путин сейчас начнет мобилизовывать всю иностранную агентуру, чтобы обеспечить себе лучшую позицию на переговорах, которые ему уже сейчас нужны.

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путин понимает, что никакое наступление на Киев, Одессу или Львов уже невозможно, мы почти каждый день обсуждаем эти его новые "паузы", "мобилизацию резерва",

– отмечает Пионтковский.

Такой себе символический "лом Каддафи" уже стучит ему в зад, убежден публицист. В конце концов, по мнению Пионтковского, произошедшее с Каддафи оказало решающее влияние на его внешнюю политику, в первую очередь в Сирии.

"Единственный план, который еще сейчас есть у путина – возможно, еще какой-то городок захватить, до того момента, пока ВСУ не разойдутся в контрнаступление в полном масштабе", – добавляет он.

ВСУ атаковали вражеские склады на территории временно оккупированной Херсонской области

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что утром 10 июля в Херсоне были слышны громкие взрывы. По его данным, около 5 утра "прилетело" по воинской части на улице Пестеля, где размещался личный состав захватчиков. Там вроде бы вспыхнул пожар, который оккупанты не успели погасить к моменту второго "прилета" – около 10:00.

В ОК "Юг" уточнили, что в ходе выполнения огневых задач украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли мощное поражение по пункту управления росгвардии вблизи Херсона. Кроме того, были уничтожены 4 склада оккупантов с боеприпасами в разных районах Херсонской области.

По подтвержденным данным, вследствие точного удара украинских сил потери противника составили:

15 российских оккупантов;

более 60 единиц техники, из них 57 единиц – бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.

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