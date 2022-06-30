Путин пообещал "зеркальный ответ" на расположение в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО

Владимир Путин заявил, как будет действовать Кремль, если НАТО разместит в Финляндии и Швеции свою военную инфраструктуру. Российский диктатор заявил, что ответ будет "зеркальным".

Соответствующее заявление российский диктатор сделал 29 июня. Это произошло, как заметил 24 канал, после Каспийского саммита и об этом написали росСМИ.

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Путин прокомментировал возможное размещение сил НАТО в Финляндии и Швеции

Владимир Путин заявил, что якобы НАТО нужно США "как инструмент политики". Следует вспомнить, что это тезис, который российская пропаганда озвучивает всегда, хотя это манипуляция.

У нас нет ничего, что нас может беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО,

– снова соврал Путин.

А дальше заявил, что ранее для этих стран "не было никаких угроз", однако добавил: "В случае размещения там военного контингента и инфраструктуры мы будем вынуждены отвечать зеркально".

Также Путин заявил, что будет создавать угрозы там, где они якобы создаются для России. Диктатор считает, что якобы членство Украины в Альянсе и вступление Финляндии или Швеции – это разные вещи.

Далее Путин начал нести абсолютную чушь об Украине. Ведь российская пропаганда постоянно делает лживые заявления, как-то пытаясь объяснить россиянам, почему кровавый диктатор напал на Украину и ведет страшную войну, ракетами и артиллерией убивая мирных людей в Украине и теряя на фронте сотни российских оккупантов.

Кратко о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

До масштабной войны, которую Россия начала против Украины, Финляндия и Швеция сохраняли нейтральный статус. Однако именно страшные и непредсказуемые действия России привели к тому, что эти страны решили вступить в Альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция уже получили официальное приглашение на присоединение к Альянсу. Это произошло после того, как Турция согласилась на их вступление.

Столтенберг объяснил, что присоединение к НАТО этих стран будет самым быстрым в истории Североатлантического союза.

Из-за угрозы со стороны России Финляндия и Швеция начали реально думать о своей безопасности. К примеру, Финляндия впервые разместит свои военно-воздушные силы на Полярном круге. Финские истребители F-35 появятся в районе города Рованиеми.

Из-за угрозы со стороны России Джо Байден в мае пообещал, что США и союзники увеличат свое присутствие в Балтийском море. Это случится, чтобы обеспечить безопасность еще до присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу.

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